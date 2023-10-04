وقّعت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الحياتية اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة، وذلك بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي ومدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.فهد الفضلي، ومن جانب وزارة الصحة حضر كل من وكيل وزارة الصحة بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري، ورئيس قسم النطق والبلع بمستشفى الطب الطبيعي د.سليمان عبدالله، ورئيس قسم النطق والسمع بمركز الشيخ سالم العلي د.مريم الكندري، ومديرة إدارة التغذية د.نوال القعود، وذلك في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).



وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الكويت ووزارة الصحة في مجالات التدريب الميداني للطلبة والطالبات من كلية العلوم الحياتية وتبادل الخبرات الفنية والبحثية وتوظيف الخبرات الأكاديمية عمليا لخدمة الطرفين بما يتوافق مع الضوابط المنظمة للعملية لتحقيق التميز الأكاديمي وضمان جودة المخرجات.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الحياتية ووزارة الصحة، مشيدا بدور وزارة الصحة في إعطاء هذه الفرصة لطلبة كلية العلوم الحياتية للتدريب الميداني في الوزارة والانخراط بالمحك الأساسي لسوق العمل وتطبيق خبرتهم العلمية عمليا تحت إشراف وزارة الصحة وضمن مرافقها بالاختصاصات المتوافقة مع تعليمهم الأكاديمي وتدريبهم العلمي.



وأثنى أ.د.الظفيري على التكامل الحكومي الذي تحققه هذه الاتفاقية بالتعاون المشترك مع مؤسسات الدولة وبالأخص وزارة الصحة وفق الضوابط المحكمة والاتفاقيات المبرمة لضمان حقوق المتدربين والجهات المدربة، متقدما بالشكر لوزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري على جهودهما المبذولة لتحقيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع وبشكل ملموس بما يخدم طلبة وطالبات الجامعة والارتقاء بتعليمهم.



من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري أن التعاون المشترك بين جامعة الكويت ووزارة الصحة جاء نتيجة مباحثات مشتركة بين الطرفين لدعم المسيرة العلمية لطلبة وطالبات جامعة الكويت، وتحفيزهم عن طريق تدريبهم ميدانيا في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، مبديا تفاؤله بثمار هذا التعاون في مسيرة الطلبة الأكاديمية والعملية وانخراطهم بسوق العمل بما يصب في مصلحتهم المهنية ويخدم الكويت.