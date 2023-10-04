عبدالكريم العبدالله



تمكنت إدارة تفتيش الادوية التابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق وبالمشاركة مع كل من ادارة التراخيص الصحية ومباحث شؤون الهجرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، من ضبط مركز طبي بمنطقة السالمية يضم «حضانة اطفال» غير مرخصة تقع في سرداب المركز الطبي، وهي مخالفة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز، وتم إغلاق المركز من قبل مفتشين وزارة التجارة.



وتبين أيضا وجود عدد من المخازن السرية غير المرخصة والتي يتم فيها تخزين ادوية ومستحضرات تجميلية بغرض البيع للجمهور، ومن ضمنها تخزين ادوية في دورة مياه، حيث تم ضبط وسحب جميع الادوية والمواد الطبية، والتي يعد تخزينها غير مستوف لاشتراطات التخزين والنظافة العامة، فضلا عن عدم حصول المركز المذكور على موافقة حيازة للأدوية صادرة من وزارة الصحة.



وتم أيضا ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في الكويت التي تعمل على بيع وتداول أدوية من دون الحصول على ترخيص صادر من وزارة الصحة، كما تم تحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.



يأتي هذا حرصا من وزارة الصحة ممثلة في ادارة تفتيش الأدوية برئاسة د.ريم العيسى على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وعلى الاستمرار بمتابعة ومراقبة تداول الأدوية والمواد الصحية، والتأكد من وصول الادوية ذات الكفاءة والجودة والتخزين المستوفي للاشتراطات اللازمة إلى المرضى والمستهلكين، وحرصا على تطبيق احكام الرقابة على مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الادوية في القطاع الأهلي بالكويت وتفعيل القانون رقم 28 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الادوية والقرارات الوزارية المنظمة له.