استـكـمالا لـمـسـيرتها الأكاديمية الريادية في الكويت، أعلنت الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) عن مجموعة ديناميكية من الأحداث والأنشطة لبدء الفصل الدراسي الأول لخريف 2 023، بهدف خلق بيئة نابضة بالحياة وجاذبة للطلاب الجدد والعائدين على حد سواء.



وانطلقت فعاليات برنامج توجيه الطلاب الجدد (NSO)، حيث قدم للطلاب لمحة عامة أساسية عن حياة الحرم الجامعي في الجامعة الأمريكية الدولية وغمرهم في ثقافتها الفريدة، كما حذت مبادرة توجيه الوالدين حذوها، حيث قدمت للآباء رؤى قيمة حول رحلة أبنائهم. وشكل معرض الموارد المعلوماتية (IRF) حدثا ثريا في أنشطة بدء العام الدراسي، حيث كان بمنزلة ترحيب حار بالطلاب، وقدم نظرة شاملة عن الموارد المتنوعة للجامعة الأمريكية الدولية وضم المعرض أكشاكا مخصصة لكل مدرسة وقسم، بما في ذلك الإرشاد الأكاديمي ومركز التدريس والخدمات المهنية بالإضافة إلى المركز الرياضي وغيرها، حيث تم وضع هذه الأكشاك في موقع استراتيجي لتسهيل وتعزيز تجربة الطلاب من مختلف جوانبها. وإيمانا منها بتعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع، جعلت الجامعة اجتماع الطلاب بمنزلة فرصة مثالية لتجسيد الالتزام بتسهيل الاتصالات الهادفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإذ لم تزود هذه الفعاليات المختلطة الطلاب بمنصة للتواصل مع أقرانهم فحسب، بل قدمت لهم أيضا فرصة فريدة للتواصل مع فريق هيئة التدريس الموقر، من خلال مجموعة منسقة بعناية من الأنشطة الجذابة، مصممة خصوصا للمساعدة في إذابة الجليد بين الطلاب والمدرسين ومنح الطلاب دفعة مثيرة لبدء عامهم الدراسي.