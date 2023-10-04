

رحلت عمتي الغالية مريم عن الدنيا ولن ترحل عن بالي وعقلي وقلبي، عميمة (كما نسميها بالعائلة) رحلت جسدا وبقيت أمنا وأم الخير أم عيسى.



كانت دائما تحثنا على الصلاة والصيام والصدقة وفعل الخير وحتى أبسط الخلافات العائلية هي التي كانت تحلها وبيدها الحل... هي أمي وعمتي وحبيبتي، هي مريم أم عيسى وموسى وجمال وعبداللطيف وبدر ووائل ولولوة وناصر وأمنا جميعا … رحمة الله عليك يا طاهرة وأم الخير.. وفعلا هي أم الخير حتى جدران منزلنا بمنطقة الرميثية تنطق بخيرها وكرمها... عظم الله أجري فيج ياعميمة مريم، كما اقولها دائما (عميمة)، وتبقين في قلبي دائما يا حبيبة أبوي جاسم، الله يرحمه، وحبيبتنا أنا وإخواني.



اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار.