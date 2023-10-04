أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس رغم المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، غير أن المؤشر السعودي واصل تراجعه للجلسة الرابعة. وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام التعاملات مع ترقب المستثمرين للبيانات المالية الفصلية.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13%، وزاد «العام» 0.06%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ 0.38%، وانخفض «الرئيسي» 0.17% من مستوى الاثنين الماضي. وسجلت بورصة الكويت تداولات في جلسة أمس بقيمة 37.22 مليون دينار، وزعت على 147.59 مليون سهم، بتنفيذ 10.57 آلاف صفقة.



وشهدت التعاملات ارتفاعا بـ 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 5.95%، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ 2.14%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيدا.



وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.5%. وأظهرت بيانات صدرت أن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 12.3% في الربع الثاني مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها 3.5% على أساس سنوي. وصعد مؤشر دبي 0.5% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر.



وزاد المؤشر القطري 0.2% مدعوما بمكاسب قطاعي التمويل والطاقة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 2.8% وسهم مصرف قطر الإسلامي ما يقرب من 1%. ونزل المؤشر السعودي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع انخفاض سهمي عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7% ودار الأركان للتطوير العقاري بنسبة 6.5%.