الشركة تتوقف عن استخدام 300 كيلوغرام من البلاستيك شهرياً



أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة طيران كويتية رائدة في مجال الطيران التجاري منخفض التكلفة، عن تقليصها حجم البلاستيك أحادي الاستخدام الذي كانت تستعمله في تقديم الطعام، واستبداله بخيارات أكثر استدامة على متن جميع رحلاتها التي تخدم 64 وجهة. ومن خلال هذه الخطوة للتحول من استعمال أدوات بلاستيكية إلى الملاعق والشوك والسكاكين والمناديل القابلة للتحلل بنسبة 100%، تتوقف الشركة عن استخدام ما يعادل 300 كيلوغرام من البلاستيك على رحلاتها كل شهر.



واختارت طيران الجزيرة أدوات تنتجها شركة «بالميد» (Palmade®) ومقرها دبي، إذ انها مصنوعة من مواد طبيعية كأوراق أشجار النخيل، وهي معتمدة دوليا لكونها قابلة للتحلل والتسميد. وكانت الشركة قد استبدلت في وقت سابق من العام أعواد تحريك السوائل البلاستيكية إلى النوع الخشبي كجزء من التزامها بممارسات أكثر استدامة.



وتعد طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها.



وشدد على أهمية هذه الخطوة، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران حيث قال: «كون طيران الجزيرة شركة طيران منخفضة التكلفة، يفرض عليها التركيز على إدارة التكاليف بحصافة، ولكن مع ذلك نعي أهمية التزامنا بمسؤولياتنا الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، ففي السنوات القليلة الماضية، اتخذت الشركة خطوات تدريجية نحو تعزيز مستوى الاستدامة في عملياتها، بما في ذلك مواصلة التركيز على تقليل انبعاثات الكربون أو تعويضها، وكذلك التحول إلى استعمال أدوات قابلة للتحلل كمبادرة جديدة نأمل أن تساهم في إحداث تأثير أكبر في هذا الشأن، هدفنا الأكبر هو أن تحقق شركة طيران الجزيرة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050».



في عام 2021، وضعت طيران الجزيرة طلبية لشراء 28 طائرة جديدة من طرازي A320neo وA321neo، باستثمار يزيد على 3.4 مليارات دولار في طائرات من الأكثر كفاءة التي تقلص استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18%. كما يقلل الطرازان انبعاثات أكسيد النيتروجين والتلوث الضوضائي بنسبة 50% لكل منهما. أما على مستوى العملاء، تقدم لهم طيران الجزيرة خيارا لتعويض انبعاثاتهم الكربونية الخاصة برحلتهم عبر برنامج CHOOOSE™ الذي يقوم باستثمار مساهمتهم في مشاريع بيئية ومناخية.



وعلاوة على ذلك، استثمرت الشركة في أكثر من 2000 مقعد من طراز «إكسبلي سيت تي سيت إي 2» (Expliseat TiSeat E2) الجديد، وهو أخف مقعد للطائرات في العالم. ومن المتوقع أن يبدأ طرح هذه المقاعد على طائرات طيران الجزيرة في عام 2024. ومع مقاعد «إكسبلي سيت» خفيفة الوزن، ستتمكن طيران الجزيرة من تخفيض إجمالي وزن كل طائرة بمقدار 1.2 طن متري، وتقلل بذلك من استهلاك وقود الطائرات وتزيد من سعة الركاب.