أعلن بنك برقان عن فوزه بجائزة براندون هول 2023 الفضية لتميزه في إدارة رأس المال البشري تقديرا لجهوده المستمرة في تطبيق معايير فئة «التعلم والتطوير - التعلم خلال العمل».



ويتم تقديم جوائز براندون هول للتميز HCM لعام 2023 تكريما لأفضل جهود ومبادرات إدارات الموارد البشرية في الشركات في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التعلم والتطوير وإدارة المواهب وتطوير القيادات واستقطاب الكفاءات والمواهب ومستوى أداء المبيعات ومعدلات التنوع والعدالة المهنية والشمولية ومستقبل العمل. ويعتبر تتويج بنك برقان بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا على التزامه المستمر بمفهوم «التعلم خلال العمل»، وشهادة واضحة على سعيه الدؤوب من أجل تحقيق التميز والحرص على تعزيز ثقافة الابتكار المستمر خلال التعلم. وبهذه المناسبة المميزة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة: إنه لمن دواعي فخرنا وسعادتنا الحصول على الجائزة الفــــضية للتميز في التعلم والتطوير، والتي تجــــسد التزامنا بتفعيل ثقافة النمو المستمر والتطور الديناميكي، إضافة إلى أنها تقدير مرموق لجهودنا في تطبيق نموذج التعلم الموسع الذي يمكن موظفينا من تحقيق النجاح والتقدم في ظل مشهد النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي. كما ان هذه الجائزة دليل واضح على ما يمكن أن تصنعه الجهود المشتركة، حيث تعاون قسم التعلم وتطوير الكفاءات الداخلي في البنك مع شركة IQUAD Learning Solutions لتحقيق هذا الإنجاز المهم.



وأشار إلى أن الجائزة هي نتيجة حرص بنك برقان على تطوير أداء موظفيه وسعيه لتحقيق التقدم والتميز، إذ يعتمد البنك جميع أدوات «التعلم أثناء العمل» من أجل خلق تجربة تعلم وتطوير سلسة لكافة موظفيه وتضييق الفجوة بين التعلم النظري ومبادئ التنفيذ والتطبيق العملي. وبفضل هذا النهج الرائد، تمكن الموظفون من اكتساب مهارات ومعارف جديدة بكفاءة عالية، وذلك عبر دمج المهارات التي تتطلبها مسيرة التطوير المهني في مهامهم اليومية.



وقد تبنى بنك برقان، في الفترة التي سبقت تتويجه بهذه الجائزة المهمة، نهجا شاملا وموسعا لبناء برامج التعلم والتطوير التي تربط تنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي مع أهداف البنك واستراتيجيات العمل الشاملة. وقد تم اختيار نموذج يعتمد مفهوم «التعلم المقتضب والسريع» (Bite-size Learning)، لكفاءته في تحقيق التوازن بين التعلم التجريبي والتعلم الاجتماعي والتدريب الفعلي، ما يسمح لبنك برقان برفع قدراته في استثمار رأس المال البشري والارتقاء به إلى آفاق جديدة.



ولضمان العدالة والنزاهة عند تقديم جوائز مجموعة «براندون هول»، تقوم لجنة مكونة من كبار خبراء القطاع المتخصصين والمستقلين ومحللي المجموعة والمدراء التنفيذيين بتقييم كافة المشاركات في جائزة التميز، بناء على مجموعة من المعايير التي تتضمن توافق برنامج التعلم والتطوير مع احتياجات كل جهة مشاركة وبيئة العمل فيها، إضافة إلى مراجعة تصميم البرامج ووظائفها وطرق تفعيلها وتقديمها، إلى جانب معايير أخرى متنوعة يجري وفقها تقييم واعتماد المشاركات والتكامل وتجربة المستخدم والابتكار والإبداع، فضلا عن فاعليتها وشمولها وتأثيرها ونتائجها القابلة للقياس.