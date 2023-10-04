أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، منصة «زاهب» الرقمية للتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ضمن جهود تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات.



وتتميز منصة «زاهب» بتوفير طرق دفع وقبول مبتكرة هما (روابط الدفع، والدفع من خلال الـ QR كود). يأتي ذلك حرصا من «بيتك» على توفير أفضل حلول الدفع المبتكرة، بالإضافة إلى تعميم الشمول المالي والانتقال الآمن والسريع للأموال على مستوى السوق.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد إن منصة «زاهب» تتوجه إلى شريحة العملاء من التجار وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف المساهمة في تنمية أعمالهم، وجذبهم إلى السوق المصرفي المنظم، بما يساعد في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق المزيد من الأمان والسرعة ومواكبة أحدث التطورات في التعاملات المالية حول العالم.



وأضاف العربيد ان الخدمة الجديدة تؤكد مدى التطور الرقمي الشامل في «بيتك»، الذي يمتد بمزاياه وخدماته إلى مختلف شرائح العملاء، ويلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم وفق أحدث التطورات وأفضل المقاييس العالمية.



وأوضح العربيد في تصريح صحافي أن منصة «زاهب» توفر خدمة دفع مبتكرة للتجار هي الأفضل في السوق المحلي، وتعبر عن مفهوم شامل للمنصة الرقمية يعتمد على أكثر من خدمة بشكل متكامل وفي تنوع يشمل متطلبات التجار على اختلاف مجالات عملهم، مع مراعاة نظم البيع وخصائص عملائهم، مشددا على حرص «بيتك» على تزويد عملائه من التجار وأصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بخدمات ذات قيمة مضافة بشكل مساو ومتواز مع خدمات الأفراد المتطورة، خاصة في مجال الدفع الإلكتروني الذي يمثل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد، وتعظيم قدرات السوق وإضافة المزيد من المزايا للمتعاملين بمختلف مستوياتهم.



وأشار إلى أن الخدمتين اللتين تتضمنهما المنصة تشمل: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى خدمة إنشاء QR ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان.