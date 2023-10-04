جدد بنك الكويت الدولي (KIB) حضوره في الآونة الأخيرة بمجمع الأفنيوز عبر إقامة جناح خصصه لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين فئات المجتمع المتنوعة، وذلك دعما للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع أهداف برنامج KIB المجتمعي والمرتبط بالتوعية المالية، وتعريف كل شرائح العملاء بالقضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية.



وفي هذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: لقد شهد جناح البنك في مجمع الأفنيوز إقبالا كبيرا من الرواد والزوار، حيث حرص موظفونا على تقديم كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها KIB، كما أنهم سلطوا الضوء، بشكل خاص، على المنتجات التي تناسبهم ومزاياها إلى جانب الحلول الرقمية المتنوعة التي يمكنهم الوصول إليها، وكذلك العروض والحملات الترويجية وكل ما يحتاجون إلى الاطلاع عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات KIB، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية وتحذيرهم من أساليب الاحتيال المالي المتزايدة في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى سعي KIB الدائم إلى استغلال كل الفرص للتواصل بشكل مباشر مع عملائه، مؤكدة حرصه على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مجمع الأفنيوز، لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية، نظرا لتواجد معظم فئات وشرائح المجتمع، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات.