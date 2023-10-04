عبدالله قنيص



أحال قطاع الأمن الجنائي إلى النيابة العامة أمس وافدين من جنسية آسيوية للاتجار في المواد المخدرة. وقال مصدر أمني، إن إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية وردت إليها معلومات عن حيازة بنغاليين مواد مخدرة والاتجار فيها، مضيفا: تم التواصل مع النيابة العامة وجرى استصدار إذن نيابي ومن ثم مداهمة غرفة يقيمان فيها بمنطقة الجليب، حيث عثر داخل الغرفة على 60 كيسا بها مادة شفافة وأدوات للتعاطي وقداحات وحقن فارغة، وبالتحقيق معهما أقرا بالاتجار في هذه السموم، وأن الحقن الفارغة استخدمت في حقن مدمنين يترددون عليهما، مضيفا أن عينة من الأكياس أحيلت إلى الأدلة الجنائية، وثبت أنها مخدر الهيروين.



هذا، وزود المتهمان رجال المباحث بأسماء من يتعاملان معهم، على أن يتم استدعاء هؤلاء وإبعادهم عن البلاد.