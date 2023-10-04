عبدالله قنيص



انتقل فريق من الأدلة الجنائية إلى مزرعة في منطقة العبدلي لتحديد هوية مجهولين قاموا بسرقة محتويات مزرعة، فيما استطاع المجني عليه تحديد مكان المسروقات في جاخور بالمطلاع عبر الاستعانة بجهاز تتبع كان يخفيه في شاليه متنقل من بين المسروقات.



هذا، وقام رجال الأمن بالتحفظ على المسروقات وعامل آسيوي ضبط داخل الخاجور.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن مواطنا في العقد الخامس أبلغ عمليات الداخلية، أن أجهزة كهربائية سرقت من داخل مزرعته، مشيرا إلى أنه كان يضع جهاز تتبع داخل شاليه متنقل.



وقال المصدر: أرشد المجني عليه رجال الأمن عن المكان الذي يتواجد فيه الشاليه بواسطة جهاز التتبع، وتبين أنه عبارة عن جاخور، وعثر على كامل المسروقات، فيما تبين أن الحارس مخالف لقانون الإقامة ولا يعرف بيانات صاحب الجاخور.