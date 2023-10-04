محمد الجلاهمة

أيدت محكمة التمييز حكم حبس مواطنين 3 سنوات و4 أشهر بعد إدانتهما بالتسبب في إصابة المجني عليهما بعاهة مستديمة نتيجة الاصطدام عمدا بسيارة المجني عليهما وإتلاف مركبتهما في شكوى المحامية إيلاف الصالح عن المتضررين. وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهما أحدثا عمدا بالمجني عليهما أذى بليغا أفضى إلى إصابة المجني عليه الأول بعاهة مستديمة، والثانية بإصابات متفرقة بأن استقلا سيارتين وصدما المجني عليهما عمدا.



وقالت المحامية إيلاف الصالح في شكواها، إن المتهمين شرعا في قتل المجني عليهما بأن اتفقا وتوجها لمنزلهما عقب مشاجرة مع أقارب المجني عليهما وأحضرا سيارتين، وقام الأول بالاصطدام بالمجني عليه الأول مرتين ذهابا وإيابا، والمجني عليها مرة واحدة، مما أدى إلى الإصابات الواردة بتقارير الطب الشرعي.



وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات، فيما قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبسهما 3 سنوات و4 أشهر، وهو ما أيدته محكمة التمييز مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لتحديد قيمة التعويض.