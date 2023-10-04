مع انتهاء فصل الصيف الذي بات يعتبر فصل الحرائق الحراجية بامتياز لعدة اسباب، كشف مصدر بوزارة الزراعة أن أكثر من 2158 حريقا سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة في سورية، أتى على ما ينوف عن 43158 دونما من الأراضي الحراجية.



وبحسب مدير قسم الحماية بمديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة مهيدي اليوسف فقد كان عدد الحرائق الحراجية في عام 2019 يقدر بـ 627 والمساحات المحروقة نتيجتها بلغت 16123 دونما، أما في عام 2020 فكان هناك 621 حريقا بمساحة أراض محروقة قدرت بـ 13277 دونما.



وبين اليوسف في تصريح لموقع «أثر» المحلي أنه في عام 2021 تم تسجيل 439 حريقا ومساحة الأراضي المحروقة ناهزت الـ 9107 دونم، أما في عام 2022 فقد سجل 197 حريقا بمساحة أراض متضررة تبلغ 1816 دونما، وفي عام 2023 كان هناك 274 حريقا ومساحة الأراضي المحروقة 2835 دونما حتى تاريخه.



ويرى المسؤول الزراعي أن الحرائق من أخطر المهددات المؤثر على استمرارية الإنتاج الزراعي ولا تقتصر آثارها على الحراج فقط بل تؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية وعلى التنوع الحيوي في المنطقة الجغرافية.



أما عن أسباب الحرائق التي سجلت خلال تلك السنوات، فذكر منها «التحريق الزراعي» وهو إشعال النار في الأراضي الزراعية بغية حرق المخلفات الزراعية أو لتنظيف الأراضي، والسبب الثاني هو الإهمال من خلال رمي أعقاب السجائر، عدم إخماد ومصادرة النار من قبل زوار الغابة، حرق المخلفات الزراعية.



وثالث الأسباب هو الكهرباء (ماس كهربائي)، يليه الصواعق والشرر الناتج عنها، والأعمال الإرهابية (القذائف الصاروخية - الألغام - شهب الإنذار).