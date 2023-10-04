يعقوب العوضي



فاز القادسية على برقان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن إطار الجولة الافتتاحية لبطولة اتحاد الكرة الطائرة وربح أول 3 نقاط في مشواره فيما بقي رصيد برقان خاليا، كما فاز الكويت على الساحل بنتيجة 3-0 محققا أول 3 نقاط، بينما يبقى الساحل دون رصيد.



وفي مباراة ثالثة، فاز العربي على التضامن 3-0 أيضا ليدشن مشواره بثلاث نقاط مهمة، فيما بقي التضامن دون أي نقطة، كما فاز كاظمة على الشباب بنفس النتيجة وربح نقاطه الـ 3 الأولى في البطولة، وبقي الشباب بلا رصيد.



وبعودة سريعة على المباريات لم يواجه القادسية صعوبة في مواجهة برقان، رغم أن الأخير قد خطف شوطا لصالحه، إلا أن «الأصفر» تمكن من حسم المباراة بأفضلية الفوارق الفنية الفردية للاعبين، أما الكويت فقد سيطر جملة وتفصيلا على مجريات اللعب وتخطى أي صعوبة واجهها من منافسه، فيما كان العربي على الموعد أيضا ونجح باجتياز اختبار التضامن والتفوق عليه بجدارة، ونفس الحال حيث نجح كاظمة في حسم لقاء الشباب دون أي صعوبات تذكر من المنافس.