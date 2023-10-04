فرضت السلطات الأميركية غرامة هي الأولى من نوعها على مشغل قمر اصطناعي للبث التلفزيوني، بسبب تركه مخلفات في الفضاء، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الأميركية، فقد جرى تغريم شركة Dish (ديش) بمبلغ 150 ألف دولار لعدم «إخراجها بشكل صحيح» من المدار القمر الاصطناعي EchoStar-7 (إيكوستار-7)، الموجود في مداره منذ عام 2002، بحسب بيان أصدرته لجنة الاتصالات الفدرالية (اف سي سي).



وأشارت «اف سي سي»، إلى أن «هذا الأمر يشكل سابقة على صعيد تنظيم النفايات في الفضاء من جانب اللجنة، التي طورت جهودها على صعيد الأقمار الاصطناعية».



وبحسب «اف سي سي»، لم تحترم شركة «ديش» الارتفاع المتفق عليه مع اللجنة لوضع قمرها الاصطناعي الثابت بالنسبة للأرض، والذي كان في نهاية عمره. وهذا الارتفاع، وهو أقل من ذلك المتفق عليه، كان «من شأنه أن يتسبب في مشكلات على صعيد الحطام المداري».