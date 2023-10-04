يترقب عشاق السينما واقتناء التذكارات والتحف الثمينة مزادا ضخما على مجموعة من أزياء ارتداها نجوم بعدد من الأفلام الشهيرة، والتي تقدر قيمتها بنحو 14.6 مليون دولار.



وستطرح شركة بروبستور لبيع التذكارات الترفيهية بالمزاد أكثر من 1800 قطعة في مزادها العلني السنوي، والذي يستمر هذا العام في الفترة من التاسع حتى 12 نوفمبر المقبل.



ويتصدر المزاد، الذي تتوقع شركة بروبستور، أن يجلب أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (14.6 مليون دولار)، الرأس اللامع الذي ارتداه الممثل أنتوني دانيلز للعب دور الآلي «سي- 3بي.أو» في فيلم «حرب النجوم: أمل جديد»، والذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه إسترليني (600 ألف - 1.2 مليون دولار).



وسيبيع دانيلز تذكارات أخرى أيضا من سلسلة أفلام «حرب النجوم».



ومن الأزياء المعروضة للبيع قميص وسترة بدون أكمام وبنطال ارتداها دي كابريو في فيلم «تيتانيك» بقيمة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه إسترليني، ورداء حمام هوني رايدر الذي ارتدته الممثلة أورسولا أندريس في فيلم «دكتور نو» بقيمة تتراوح بين 70 ألفا و140 ألف جنيه إسترليني، وزي جوني ديب بفيلم «قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة» بقيمة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه إسترليني.



تشمل القطع أيضا السوط الخاص بهاريسون فورد من فيلم «إنديانا جونز ومعبد الهلاك» بقيمة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه إسترليني، وحذاء توم هانكس الرياضي من فيلم «فورست جامب» المتوقع بيعه بنحو 15 ألفا إلى 30 ألف جنيه استرليني، وهناك أيضا معطف ارتداه مارلون براندو في «العراب» بقيمة 25 ألفا إلى 50 ألف جنيه إسترليني.