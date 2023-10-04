اكتشف علماء صينيون من خلال التلسكوب الراديوي الكروي البالغ قطره 500 متر (فاست)، أو «عين السماء الصينية»، 76 من النجوم النابضة الخافتة الجديدة التي تصدر إشعاعا في بعض الأحيان، بما في مجموعة من أضعف النجوم النابضة المعروفة حتى يومنا هذا. وذكرت الدراسة، التي نشرت في مجلة «بحوث الفلك والفيزياء الفلكية»، أن هذه النجوم النابضة خاصة جدا من حيث انها تشع النبض من حين لآخر فقط في العديد من فترات الدوران، ومن ثم فهي تعرف باسم المصادر الدوارة عرضية الإشعاع.



وعلى عكس معظم النجوم النابضة التي تنبعث منها النبضات باستمرار، يصعب العثور على النجوم الدوارة عرضية الإشعاع في نظام البحث العادي عن النبضات. وتم التعرف عليها نبضة بنبضة من خلال كمية هائلة من البيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة تلسكوب راديوي شديد الحساسية.



ومنذ اكتشاف أول نجم دوار عرضي الإشعاع في عام 2006، تم اكتشاف أكثر من 160 من هذه النجوم بواسطة التلسكوبات الراديوية في جميع أنحاء العالم. وتشير الدراسات التفصيلية لعدد قليل من النجوم الدوارة عرضية الإشعاع إلى أنها يجب أن تكون نجوما نابضة ولكنها ذات خصائص فيزيائية خاصة في الغلاف المغناطيسي، حيث تمثل نحو 5% من إجمالي عدد النجوم النابضة.



وطور فريق بحثي من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، خطا فعالا جديدا للبحث عن النبضات المنفردة، وقام الفريق على نحو منهجي بالبحث عن النبضات المنفردة باستخدام بيانات «مسح فاست السريع لنبضات المجرة» المسجلة منذ عام 2020.



وقال هان جين لين، عالم الأبحاث البارز في هذا المجال في المراصد الفلكية الوطنية، إن النجوم الـ 76 الدوارة عرضية الإشعاع التي تم اكتشافها من خلال الطريقة الجديدة تمثل نحو 12% من إجمالي عدد النجوم النابضة التي اكتشفها مسح فاست، مما يعني أن هناك المزيد من النجوم النابضة المشعة أحيانا أكثر مما كان يعتقد سابقا.