القاهرة ـ هالة عمران



أعلنت المديريات التعليمية قواعد ونظام التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحة انه يتم عقد امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات فصل دراسي أول وفصل دراسي ثان، ودور ثان، كل حسب الجدول الذي سيعلن من قبل كل مديرية.



وتابعت المديريات التعليمية انه يتم عقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول وعدم السماح للطلاب الذين لم يحرروا استمارات التقدم، ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني طبقا لفاكس الوزارة.



ويسمح للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم في الفصل الدراسي الأول وتخلفوا عن كل أو بعض المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول أن يؤدوا امتحانا تكميليا في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الفصل الدراسي الأول وذلك عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني على أن يتقدموا بالعذر لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية دون سواها، وعلى أن يقبل العذر وكيل الوزارة، كما يسمح للطلاب الذين تخلفوا في كل أو بعض المواد عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أن يؤدوا امتحانا تكميليا فيما تخلفوا فيه أثناء امتحان الدور الثاني، بعد تقديمه لعذر مقبول.



وشددت المديريات على انه يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين في أي عدد من المواد الدراسية في المقرر كاملا للمادة، المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول في منهج الفصل الدراسي الثاني.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.