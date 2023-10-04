تحت رعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أعلن قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت عن إقامة المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث وتطوير الطاقة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وسيضم هذا المؤتمر الرائد خبراء ومتخصصين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم، حيث سيشكل منصة فريدة للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات والفرص في مجال الطاقة المتجددة واستدامتها، كما سيتضمن محاضرات رئيسة يقدمها عدد من الخبراء، وجلسات نقاش حية حول أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطاقة.



ويشارك في تنظيم هذا المؤتمر بالإضافة إلى جامعة الكويت مؤسسات وجهات عالمية ومحلية منها الجمعية الأميركية للتدفئة والتبريد والتكييف (آشري)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجمعية المهندسين الكويتية، ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، مما سيوفر فرصا ممتازة للتواصل والتوسع في شبكة العلاقات المهنية.



وقد أعلن رئيس اللجنة المنظمة د. أسامة اليوسف عن قبول 43 ورقة بحث علمية ستعرض خلال أيام المؤتمر، إذ ستتم استضافة 5 متحدثين رئيسيين من ذوي الخبرة في مجال الطاقة.



هذا وستقام قبل بدء المؤتمر دورات قصيرة وورش عمل تفاعلية وهي دورة (أنظمة تدفق الغاز المتغيرة) في يوم 26 نوفمبر 2023، ودورة (فهم المعيار2017-189.1 للمباني الخضراء عالية الأداء) في يوم 27 نوفمبر 2023، كما ستقيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الجمعية الأميركية للتدفئة والتبريد والتكييف (آشري) دورة علمية بعنوان (نحو التحول الآمن إلى المبردات ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري في الكويت)، وسيحظى مجتازو الدورات بشهادات من الجمعية الأميركية للتدفئة والتبريد والتكييف (آشري).



وتدعو اللجنة المنظمة جميع المهتمين والمختصين في مجال الطاقة إلى المشاركة في هذا الحدث الهام والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.