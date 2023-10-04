قتل 6 على الأقل، من المسلحين الموالين لإيران جراء قصف جوي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه إسرائيلي، على مواقع في شرق سورية تنتشر فيها ميليشيات تدعمها طهران.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، إصابة جنديين سوريين جراء ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق البلاد.

وأفاد المرصد عن مقتل «6 مقاتلين غير سوريين جراء قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي استهدف 3 مواقع لمجموعات موالية لإيران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية».

وتنتشر ميليشيات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وأفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن ضربات أخرى طالت مواقع في المحافظة ذاتها.

وأوردت في بيان أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور» ما أدى إلى «إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

وأحصى المرصد من جهته جرح 4 عناصر عسكرية سورية، اثنان منهم في حالة حرجة.

وبحسب المرصد، تتمركز قوات عسكرية جوية مع مجموعات موالية لإيران في الموقع المستهدف.