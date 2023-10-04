احتفت مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع فريق ديوان الترجمة باليوم العالمي للترجمة بعقد جلسة نقاشية بعنوان "تجارب وشخصيات في عالم الترجمة".

وقال الرئيس السابق لجمعية المترجمين الكويتية رئيس فريق ديوان الترجمة د.طارق فخر الدين لـ"كونا"، إن الفريق يحتفي كل عام بهذه المناسبة التي تصادف الـ 30 من سبتمبر بمشاركة عدد من المترجمين الكويتيين، إذ "تكمن أهميتها في اكتشاف المواهب المهتمة بالترجمة وتشجيعها"، معربا عن امتنانه وشكره للفريق لاختياره وتكريمه كشخصية العام.

واستعرض فخر الدين خلال الجلسة النقاشية جزءا من مسيرته في عالم الترجمة، والتي يعتبرها "تجربة حب وكره وابتعاد واغتراب" إضافة إلى مواقفه في الترجمة والكشف عن الأخطاء الفادحة والمروعة فيها.

وضمن الفعالية تحدث عدد من المترجمين المهنيين ومنهم مدالله الشمري وهو مترجم متخصص في آداب اللغة الصينية، والذي تحدث عن بعض الفروقات في الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والصينية إلى العربية وبعض طرائف الشعوب في الترجمة إضافة إلى المهندس والمترجم بدر العتيبي الذي تحدث عن رحلته بصحبة الترجمة وحبه للقصة وحديثه عن تأثير البيئة في حياة الكاتب.

ومن الأدب إلى علاقة الترجمة بالعلم تحدث د.خليل كمال عن إطلاق موسوعته الإلكترونية الجامعة للمصطلحات اللغوية العلمية والتقنية في لغة الكوارث، إضافة إلى حديث المترجم والكاتب الصحافي عبد الوهاب سليمان عن تفضيلاته للترجمة وفقا لرؤيته.

وفي الختام، قام رئيس فريق ديوان الترجمة د.طارق فخر الدين بتكريم المشاركين في الجلسة النقاشية، كما تم تكريم مقدمتها الكاتبة سارة الشيخ.