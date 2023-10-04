هويّات خاصّة للمتقاعدين في "هويتي" تسهّل لهم الاستفادة من الخصومات

العروض تقدّم عبر حسابات برنامج ذخر للخصومات في "إكس" و"إنستغرام"







تزامنًا مع الذكرى السنوية السادسة والأربعين لبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة عن الإطلاق التجريبيّ لبرنامج "ذخر" لخصومات المتقاعدين.

وقالت المؤسسة في تصريح على منصة "إكس": البرنامج الذي يوفّر عروضًا وخصوماتٍ عديدة يستفيد منها المتقاعدون الكويتيّون بالتعاون مع مختلف الجهات والشّركات، إيمانًا منا بأهمية فئة المتقاعدين في المجتمع، وتقديرًا لما بذلوه طوال سنين عملهم في خدمة الوطن، وتخفيفًا من تكاليف المعيشة ومتطلباتها الأساسيّة والكماليّة.

وبينت أنها تتعاون المؤسّسة مع العديد من الجهات والشركات الكبرى، كشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وبنك الكويت الوطنيّ، بالإضافة إلى شركة أوريدو للاتصالات، وشركةstc للاتصالات، وشركة تعبئة مياه الرّوضتين وذلك لتقديم عروض مميّزة يستفيد منها المتقاعدون، لافتة إلى أنها لا تزال على تواصل مع المزيد من الشّركات لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصومات دوريًّا.

وأوضحت المؤسسة أنه لتسهيل الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة عبر البرنامج، أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية هويات خاصة للمتقاعدين من خلال تطبيق (هويتي) يستطيعون عن طريقها الحصول على جميع الخصومات والعروض المتوفرة في البرنامج، كما خصصت المؤسسة حسابًا @Thukher_kw في مواقع التواصل الاجتماعي -تويتر والإنستغرام- لمتابعة العروض والخصومات والاطلاع عليها.