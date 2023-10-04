البنك جاء ضمن القائمة الشاملة لأكثر 10 بنوك أماناً على مستوى الشرق الأوسط

الصالح: التصنيفات الجديدة للبنك فرضتها مكانته والتطورات التي شهدها في السنوات الأخيرة

تمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد بدخوله ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، حيث احتل المركز الأول كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أمانا في الكويت والثاني على مستوى الخليج، بينما تمكن لأول مرة من إدراج نفسه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وهي القائمة التي تشمل كلا من البنوك الإسلامية والتقليدية ليضع نفسه في قائمة الكبار على مستوى المنطقة خلال 2023.



وقد اعتمدت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية في تقييمها وتصنيفها لأكثر البنوك أمانا على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية «موديز وفيتش وستاندر آند بورز» بالإضافة إلى معايير إجمالي الأصول لقائمة أكبر 500 بنك عالميا.



وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح عن فخره بهذا الإنجاز والتقدم الملحوظ ضمن قائمة التصنيفات العالمية كونه إشادة وتقدير عالمي يؤكد قدرة ونجاح البنك في اتخاذ كافة الإجراءات التحوطية والمالية المعتمدة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.



وأضاف «مع تصدر بنك بوبيان ووصوله إلى المركز الثاني مقارنة بالمركز الرابع خلال العام الماضي ضمن نفس القائمة نستيطع القول انه استطاع فرض مكانته وريادته بين الأسواق المحلية لاسيما أن عام 2023 كان ولا يزال يحمل الكثير من التحديات بالنسبة للقطاع المصرفي إلا أننا واثقون من الثبات والاستمرار في تحقيق المزيد وفق كفاءة عالية».



وأوضح أن إدراج اسم بنك بوبيان لأول مرة ضمن قائمة العشر الأكثر أمانا بين البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة ووجوده في المركز التاسع يعد إنجازا كبيرا لا يقل أهمية عن أي تصنيف اجتازه البنك مؤخرا إنما يأتي لنكمل به نجاح استراتيجية النمو المستدام وتحقيق أعلى مستويات التميز والابتكار في كافة القطاعات وترسيخ رؤية الريادة العالمية نحو صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية.



وأكد الصالح «إن حصولنا على هذه التصنيفات لم تكن وليدة الصدفة، بل هو نتاج الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لتحقيق استراتيجية قوية قائمة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز وكسب ثقة العملاء ووضع استراتيجيات التحول الرقمي بما يعزز تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.



وأشار إلى أن التصنيف يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة لاسيما انها تعكس الصعود التدريجي لبوبيان ووصوله إلى المركز الثالث محليا.

الأكثر أمانا واستقرارا

وقالت مؤسسة غلوبل فاينانس في تقريرها ان الاستقرار والأمان ما زالا على رأس الأولويات حاليا في عالم المال والأعمال وأول اهتمامات المستثمرين حول العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا في العالم.



وأضافت أن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها.



وضمت القائمة الرئيسية لأفضل عشرة بنوك خليجية إسلامية 3 بنوك كويتية يتصدرها بنك بوبيان و3 بنوك قطرية وبنكان لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

المائة الكبار

ومؤخرا، تم اختيار البنك ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج بذلك سنوات من الإنجاز والنجاحات التي حققها وصعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي.



وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنويا مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الارباح لعام 2022.

نمو المؤشرات المالية

وأوضح الصالح أن بنك بوبيان استطاع أن يشكل لنفسه حالة مميزة على مستوى البنوك الكويتية ومصارف المنطقة بسبب التطورات الكبيرة التي شهدها على مدار السنوات الاخيرة ليضع نفسه في مصاف البنوك المحلية والإقليمية كبنك متكامل في الخدمات المصرفية الإسلامية ويتربع على عرش البنوك الكويتية ليكون الثالث بين البنوك الكويتية في الكثير من المؤشرات المالية.



وبلغت الارقام خلال الـ 13 عاما الأخيرة فقط ارتفعت اصول البنك من حوالي 3 مليارات دولار أميركي (1 مليار د.ك) الى حوالي 26 مليار دولار أميركي حاليا (8 مليارات د.ك)، وخلال السنوات الخمس الاخيرة، ارتفعت الارباح التشغيلية من 277 مليون دولار (85 مليون د.ك) إلى حوالي 328 مليون دولار أميركي (101 مليون د.ك)، بينما ارتفعت نسبة البنك من التمويلات الإسلامية من 8.55% إلى 11.26% ومن الودائع من 8.13% إلى10.71%.



واستطاع بنك بوبيان خلال الفترة من 2015 إلى الآن من تحسين مركزه ضمن قائمة البنوك الكويتية، حيث قفز مركزه سوقيا من حيث اجمالي الاصول من المركز الـ 8 إلى المركز الـ 3 ومن حيث التمويلات من المركز الـ 8 الى المركز الـ 3، كما تتضمن خطط بوبيان التوسع عالميا حيث نجح في رفع حصته في بنك لندن والشرق الاوسط من 82% إلى حوالي 72% حاليا.



وقد جنى البنك ثمار التركيز على الخدمة حيث حصل بشكل مستمر على أعلى مستويات رضا العملاء في الكويت متوجا ذلك بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء من سيرفس هيرو على مدار 13 عاما متتالية.