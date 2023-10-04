أسفرت حملة لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن ضبط (143) مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، كما تمت مداهمة مكتبين وهميين للخدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، ان الحملة نفذت في عدد من المناطق، ومن بين الموقوفين (10) بتهمة التسول و(7) بائعين جائلين، و(6) أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص وشخص يزاول مهنة طبية عثر بحوزته على كمية من الأدوية من غير ترخيص، وشخصان يديران مصنعاً للخمور المحلية وبحوزتهما (25) زجاجة خمر محلية الصنع، كما تم ضبط (3) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة في عيادة طبية وتبين وجود أدوية غير مرخصة ومخازن غير مستوفية لشروط التخزين والنظافة العامة. وتمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.