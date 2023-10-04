أسامة أبو السعود



نظمت ⁧‫إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف⁩ ورشة عمل لأصحاب الحملات والجمهور الراغبين في اداء ⁧ فريضة الحج⁩ هذا العام.



واعلن مدير ادارة الحج سطام المزين لـ «الأنباء» عن ان عدد من سجلوا عبر منصة وزارة الاوقاف لأداء فريضة الحج منذ بداية فتح باب التسجيل اول اكتوبر حتى الآن بلغ 10600 مسجلا من المواطنين وغير محددي الجنسية.



وأوضح ان الادارة تلقت اكثر من 9800 استفسار منذ بداية التسجيل حتى الآن من الراغبين في اداء فريضة الحج وتم الرد عليها.



واشار المزين إلى ان عملية تسجيل الراغبين في اداء فريضة الحج من خلال منصة وزارة الاوقاف مستمرة حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.



ولفت إلى ان ورشة العمل التي انطلقت امس وتستمر حتى اليوم الخميس ركزت على شرح طريقة التسجيل والشرائح المستهدفة والشروط العامة وعملية التحويل من حملة الى اخرى وغيرها.

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