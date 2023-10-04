

ثامر السليم



فازت القائمة الطبية بمقاعد الهيئة الإدارية لانتخابات جمعية طلبة كلية الطب بـ 486 صوتا مقابل 405 أصوات للقائمة الأكاديمية.



وكانت انتخابات جمعية طلبة الطب في جامعة الكويت قد انطلقت وسط تنافس طلابي كبير بين قائمتي الطبية والأكاديمية وبحضور طلابي لافت منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع وحماسا من قبل أنصار القائمتين.



وقال رئيس لجنة الاقتراع في كلية الطب (طلاب) أحمد النجادة إن العملية الانتخابية التي شهدتها كلية الطب سارت بكل هدوء والتزام من قبل الطلبة دون أي مشاكل تذكر.



من جانبها، أشارت رئيسة لجنة الطالبات بشاير العصفور إلى أن إقبال الطالبات كان مرتفعا ومنذ الساعات الأولى من الصباح.