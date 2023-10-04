أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.



وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، وكان من المفترض أن يعلن «فيفا» الملف الفائز خلال العام المقبل.



وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.



وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.



وقال «فيفا» في بيان «وافق مجلس فيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة».



وتابع «إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتڤيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي».



وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي.



وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو «في عالم منقسم وكرة قدم متحدة، وافق مجلس «فيفا» الذي يمثل عالم كرة القدم بأسره بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم، حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروجواي عام 1930، بأكثر طريقة ملائمة».



وأضاف رئيس الاتحاد الدولي «نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول بأميركا الجنوبية، أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، عبر تنظيم مباراة واحدة في كأس العالم 2030».



وأكد إنفانتينو أن أولى المباريات الثلاث ستقام في ستاد «سنتيناريو» الأسطوري في مونتڤيديو الذي استضاف أول مباراة في 1930.



ورحب العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار «فيفا»، وقال بيان للديوان الملكي «يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم».



وأضاف «ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى».



وقال «فيفا» أيضا إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.