أسامة دياب



ضمن سلسلة الإفطار الحضري - حديث المدينة، نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد، وبالتعاون مع بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبمشاركة كل من السفارة الإسبانية، وسفارة جزر القمر والاتحاد الأوروبي جلسة نقاشية عنوانها «الطريق إلى دولة الإمارات COP28». وقد تحدث السفير د.مطر حامد النيادي عن الورقة التي وزعتها دولة الإمارات حول التهديد الملح والكامن لندرة المياه العالمية والذي يعد تهديدا خفيا لأمن وازدهار العالم، حيث تعد ندرة المياه اليوم مشكلة واسعة الانتشار وتؤثر على الأفراد والمجتمعات حول العالم. وقد أظهرت مقاييس معينة لندرة المياه ان حوالي 4 مليارات شخص حاليا يعانون من نقص المياه لمدة شهر على الأقل في السنة. ومن المتوقع ان يتفاقم هذا الوضع في السنوات المقبلة.



وقد أشار السفير النيادي في كلمته إلى أهمية وضع تحدي ندرة المياه ضمن أولويات الأجندة العالمية وتعزيز الجهود الدولية وتوفير الموارد المالية للتغلب على هذا التحدي العالمي. كما تطرق إلى قمة المناخ cop28 وعزم رئاسة المؤتمر على التركيز لجعل هذه القمة مؤتمرا للتنفيذ وليس مؤتمرا للتعهدات، مشيرا إلى أهمية التركيز على خفض الانبعاث من مختلف القطاعات، وأن الجميع يجب أن يكون جزءا من جهود خفض الانبعاثات مع أهمية التركيز على آليات التمويل المناخي وإشراك الجميع في جهود الحد من التغير المناخي، حيث حان الوقت لتحرك عالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة وتعزيز الابتكار وجهود البحث والتطوير.



واختتم النيادي مشاركته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود وخفض تكاليف التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، منوها كذلك إلى تحالف القرم من أجل المناخ الذي أعلنته دولة الإمارات مع جمهورية إندونيسيا بهدف زيادة المساحات المزروعة من أشجار القرم لدورها الكبير في خفض الانبعاثات.