لا حديث في سورية سوى عن الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، ومن غير الطبيعي ألا يطول كذلك وسائل التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء وبرده القارص.



وبلغت اسعار المدافئ «الصوبيات» أرقاما قياسية وارتفعت في بعض المناطق 100% بحسب بعض المواطنين، خصوصا في دمشق حيث قد يصل بعضها إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية رغم تراجع الطلب عليها، علما ان متوسط دخل الموظف لا يتجاوز 250 الف ليرة، ما جعل الكثير من الأهالي إلى البحث عن بدائل كشراء المدافئ المستعملة او مدافئ الحطب.



ورصدت تقرير لموقع «أثر» أسعار المدافئ في سوق المناخلية على سبيل المثال، وتبين أن سعر مدفأة الحطب (صاج خفيف) التي تحوي بداخلها آجر وفونت يتراوح بين 600 - 800 ألف ليرة، بينما سعر المدفأة التي تحتوي حديد 2 ميلي وفونت يتراوح بين 3.5 – 4.5 ملايين.



أما سعر مدفأة المازوت، فتراوح بين مليون و350 ألفا إلى 7 ملايين ليرة سورية، وهنا يختلف السعر بحسب الحجم، ويضاف لذلك أسعار مستلزمات التركيب، كالبواري إذ يتراوح سعر المتر الواحد منها بين 15 - 20 ألفا، والكوع 18 ألفا.



أما مدافئ الوقود الحيوي كـ «روث الحيوانات أو مخلفات عصر الزيتون والمسمى البيرين» فبين مليون و800 ألف إلى 3 ملايين ليرة سورية بحسب الحجم والشكل.



في حين يتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 – 800 ألف ليرة سورية وتختلف الأسعار بحسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.



وفي عملية حسابية بسيطة بناء على تلك الاسعار، فإن تكلفة تركيب مدفأة مازوت مع البواري من النوع الوسط لتدفئة غرفة مساحتها 16م2 إذا احتاجت فقط 6 بواري و2 كوع ومدفأة جديدة، تصل لحوالي مليون و644 ألف ليرة، هذا كله دون احتساب تكاليف المازوت أو الحطب أو البيرين.



ويبقى البديل الأكثر طلبا هو، المدافئ المستعملة، وحتى هذه لم تكن اسعارها ارحم بكثير، اذ تراوح سعر مدفأة المازوت المستعملة بين 400 ألف ومليون ليرة بحسب نوعها وقياسها ونظافتها، أما سعر مدفأة الحطب المستعملة فيتراوح بين 400 و600 ألف.