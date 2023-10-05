عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني أن الاحتفال باليوم العربي للمكتبة المدرسية سينطلق على مستوى جميع المدارس في مختلف المراحل التعليمية، ورياض الأطفال ومدارس إدارة التربية الخاصة والمعاهد الدينية والوزارة يوم الاثنين 16 الجاري، داعيا المدارس إلى تفعيل الاحتفال بهذا اليوم، من خلال المساهمة الفعالة في البرامج والأنشطة الخاصة بالمكتبة المدرسية لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة منها، من أجل دفع المكتبات المدرسية قدما إلى الأمام لتحقيق رسالتها كاملة.



وأضاف د.السليماني أن ذلك يتم من خلال قيام أمناء وأمينات المكتبات المدرسية بإعداد البرامج والأنشطة وتفعيل دور المكتبة المدرسية، عن طريق تخصيص برامج الإذاعة المدرسية خلال أيام الاحتفال للتعريف بأهميتها.



كما دعا الإدارات المدرسية إلى تكريم أمناء وأمينات المكتبات في لقاء الصباح يوم الاحتفال تشجيعا وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة في المكتبة المدرسية، إلى جانب تخصيص جزء من الحصة الأولى صباح يوم الاحتفال في الصفوف الدراسية كافة في المراحل التعليمية المختلفة، لإتاحة الفرصة لأمناء وأمينات المكتبات المدرسية والمعلمين وموجهي المكتبات للحديث عن المكتبة المدرسية ودورها في صقل شخصية المتعلم وتنمية قدراته ومواهبه، وإكسابه مهارة التعلم الذاتي كأساس للنجاح في عصر المعلومات الذي نعيشه، وتعريف الطلاب والطالبات بأساليب استخدام المكتبة وطرق الاستفادة منها.



ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية نشر الوعي المكتبي بين أفراد المجتمع المدرسي وتعريفهم بأهداف المكتبة المدرسية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التعليمية، ودورها المهم في خدمة المناهج الدراسية، بما تقدمه من خدمات وأنشطة مختلفة داخل المدرسة.