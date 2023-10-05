الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يشهد الدوري القطري حركة انتقالات كبيرة في الأيام الأخيرة بين المدربين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع البرتغالي بيدرو ميغيل ماركيز دا كوستا فيليبي المعروف باسم «بيبا»، لتدريب الفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلفا للمونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، وسيعاونه البحريني خالد تاج الذي تسلم مهمة تدريب الفريق مؤقتا بعد رحيل نيبوشا.



كما اقترب نادي الدحيل من الإطاحة بمدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد أن أخفق الفريق في أول جولتين من دوري أبطال آسيا، وحصوله على نقطة واحدة بتعادله في الجولة الأولى أمام الاستقلال الطاجيكي 0-0، وخسارة في الجولة الثانية من برسبوليس الإيراني على ملعبه، بهدف نظيف، وبات قريبا من توديع منافسات دور المجموعات، ودخل المدرب الأسبق لنادي باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه ضمن خيارات النادي القطري للتعاقد معه لتولي المهمة.



ويسير نادي قطر نحو إتمام تعاقده مع المدرب الفرنسي صبري لموشي خلفا للمغربي يوسف سفري الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، وتعيين القطري يوسف النوبي بشكل مؤقت لتدريب الفريق الأول، وقاده في لقاء العربي بالجولة الخامسة من الدوري القطري والتي انتهت بخسارة الملك القطراوي بهدف نظيف سجله السوري عمر السومة.



ومازال نادي المرخية يبحث عن مدير فني يتولى المهمة خلفا للإنجليزي أنتوني باتريك هدسون الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام معيذر 2-5 في الجولة الثالثة. ويعتبر الجزائري مجيد بوقرة الأقرب لتولي المهمة، لاسيما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن أول من أمس، مغادرة بوقرة تدريب منتخب الجزائر للاعبين المحليين برفقة مساعديه جمال مصباح ومحمد بن حمو، بعد 3 سنوات من تعيينهم في هذا المنصب.



هذا، واحتفلت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم 2023 أمس بتبقي 100 يوم على انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين على 9 ملاعب منها 7 ملاعب مونديالية.