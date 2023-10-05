انتخب النواب الكنديون غريغ فيرغيس رئيسا لمجلس العموم، ليصبح بذلك أول رجل أسود في تاريخ بلاده يتبوأ هذا المنصب الذي شغر باستقالة أنتوني روتا إثر تكريمه محاربا قديما تبين لاحقا انه كان على الأرجح عنصر أمن نازيا.



وفي كلمة أمام مجلس العموم بعد انتخابه على رأس هذه المؤسسة، قال النائب الليبرالي إنه «لشرف عظيم» أن يتبوأ هذا المنصب.



وأضاف أن مجلس العموم هو «المكان الذي يمكن أن نجري فيه نقاشات حماسية، لكنها نقاشات حماسية ومحترمة» في آن معا، مؤكدا أنه سيسعى لإظهار أن «السياسة مهنة نبيلة».



وتتمثل مهمة فيرغيس، بصفته رئيسا لمجلس العموم، بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.



وعملا بالتقليد، رافق فيرغيس أثناء توجهه إلى كرسي رئاسة المجلس لتسلم مهام منصبه الجديد كل من رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة بيار بولييفر.



وهنأ ترودو بحرارة فيرغيس على منصبه الجديد، مشيرا إلى أنه «أول كندي أسود يصبح رئيسا لهذا المجلس».



وأضاف رئيس الوزراء أن فيرغيس «مصدر إلهام لجميع الكنديين، وخاصة للأجيال الشابة التي ترغب في الانخراط في السياسة».



من جهته، قال مجلس العموم في بيان إن رئيسه الجديد «منخرط جدا في مجتمع السود»، مذكرا بأنه انتخب نائبا للمرة الأولى في 2015 وأسس وشارك لمدة ست سنوات في رئاسة تجمع البرلمانيين السود.



إلى ذلك، دخلت مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا التاريخ مع انتخاب واب كينيو رئيسا للوزراء، ما جعله أول سياسي من السكان الأصليين ينتخب على رأس حكومة محلية.



وقال كينيو أمام أنصاره المتحمسين المتجمعين في وينيبيغ «إنه نصر كبير لنا جميعا في مانيتوبا».



وأضاف «لقد فعلت مانيتوبا شيئا أكثر تقدمية من أي من هذه المدن الكبرى» التي «تنظر إلينا بازدراء» قبل أن يشجع الشباب بكلمات والده الملهمة التي قالها والده بلغة أوجيبوي، وهي لغة السكان الأصليين «حددوا هدفا، وأحلامكم ستصبح حقيقة».



وحيا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا «الانتصار التاريخي للشعوب الأصلية».



وقال للصحافيين امس «ستكون فرصة للعمل مع رئيس وزراء تقدمي آخر عبر البلاد».



في كندا، تشكل شعوب السكان الأصليين ثلاث مجموعات منفصلة شعوب الأمم الأولى والإنويت والميتي وهم أشخاص من أصول أصلية وأوروبية.