اقتحم مئات المستوطنون المتطرفون أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيمهم مسيرة استيطانية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ضمن «الأعياد اليهودية».



وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع تواجد العشرات منهم في المنطقة.



وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.



وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد «العرش» اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.



من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بمشاركة الوزير المتطرف بن غفير، معتقل (جلبوع)، مستخدمة القنابل الصوتية، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة لزنازين الأسرى، وسط حالة من التوتر الشديد.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن إدارة سجون الاحتلال تواصل التصعيد من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية، وهذا الاقتحام الثالث الذي تنفذه خلال أسبوع، بعد عملية الاقتحام التي جرت لقسم (5) في سجن (ريمون) إلى جانب عملية النقل الجماعية التي نفذت بحقهم، كما جرى اقتحام سابق لأقسام الأسرى في سجن (جلبوع)، ليكون بذلك الاقتحام الثاني لنفس السجن خلال أسبوع واحد.



وبين نادي الأسير، أن كافة المعطيات الراهنة في السجون، تنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، لاسيما مع تصاعد عمليات الاقتحام، وعمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، في محاولة جديدة منها لفرض واقع جديد في السجون، واستهداف أي حالة من الاستقرار يحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة.



ولفت إلى أن إدارة السجون ومنذ مطلع العام الحالي، نفذت عمليات نقل جماعية، واستهدفت فيها بشكل أساس الأسرى من ذوي الأحكام الكبيرة.