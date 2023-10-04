عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



حقق اليرموك فوزاً صعباً على الساحل 2-1 ضمن الجولة الرابعة من دوري "زين" للدرجة الأولى لكرة القدم.



سجل هدفي "اليرامكة" الإيطالي ماريو فونتانيلا (64 و90+5)، فيما أحرز هدف "أبناء أبو حليفة" أحمد النصار (90+6).



وفي مباراة أخرى، سجل برقان فوزه الاول في المسابقة بعد تجاوزه الصليبخات بهدفين نظيفين سجلهما فرحان سعد (76) والبرازيلي كلاودير ماريني (89).



ويتشارك اليرموك والتضامن في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، ويأتي برقان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم الساحل (نقطتان) في المركز الرابع، وأخيراً الصليبخات بلا نقاط في المركز الخامس والأخير.