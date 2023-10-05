أسامة دياب



أعرب السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن سعادته بالحضور الكبير من أصدقاء ألمانيا لمشاركتنا احتفالنا بعيد الوحدة، الذي يعني الكثير للشعب الألماني.



وأوضح فون ريبنيتس، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة بلاده مساء أول من أمس بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت وأصدقاء ألمانيا وعدد من أبناء الجالية، ان بلاده تحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الكويت، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية للاحتفال بهذه الذكرى المهمة خلال الأشهر القادمة وتحديدا في شهري أبريل ومايو والتي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والموسيقية وورش العمل المتخصصة ومجموعات المناقشة وغيرها.



وأشار إلى أن نظام التأشيرات الجديد «كاسكيد» يعتبر خطوة مهمة على طريق الإعفاء الكامل من التأشيرة للكويتيين، كما أنه يزيل كل مخاوف طالبي «الفيزا» من الكويتيين ويمنح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة السفرات لمدة خمس سنوات وفقا الصلاحية جواز السفر، موضحا ان العمل بنظام «كاسكيد» الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 10 أيام.



ولفت فون ريبنيتس إلى انه ينصح طالب «الفيزا» الألمانية بالتقدم بطلبها قبل 6 أشهر من موعد السفر، وعدم الانتظار إلى قبل موعد السفر بأيام.



وردا على سؤال حول التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، قال: لدينا علاقات عسكرية ودفاعية قوية وطويلة الأمد، لافتا إلى أن بعض معدات الجيش الكويتي ألمانية الصنع والصيانة. وكشف فون ريبنيتس عن وجود 150 ماركة وعلامة تجارية ألمانية في الكويت، ولكن عدد الشركات من الصعب حصرها لأنها محصلة شراكة ألمانية ـ كويتية.



ولفت إلى ان تعداد الجالية الألمانية قل نسبيا في أعقاب جائحة كورونا، ولكنها جالية نوعية ومؤهلة، مبينا ان «الفيزا» العائلية تعتبر من ضمن التحديات التي تواجهها ونعمل على حلها بالتعاون مع الجانب الكويتي.



وكشف عن ان البلدين في مرحلة أعداد وثيقة ستدعم التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في إطار احتفالات البلدين بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.