أسامة أبو السعود



أعرب السفير المصري اسامة شلتوت عن سعادته لرعاية معرض الفنانة ياسمين الحاذق «مقدس 1»، مشيدا بما يضمه من لوحات فنية معبرة.



وقـــال السفير شلتوت في تصريحات صحافية على هامش المعرض الذي أقيم تحت رعاية السفارة المصرية بالكويت، وبالتعاون مع منصة الفن الحديث، وبحضور، القنصل العام د.هبة زكي، ونائب السفير نورا عبد الهادي، إن «المعرض يضم العديد من اللوحات الفنية المختلفة في المساحات التكوينية لكنها ترتبط بكيان واحد حول مفهوم العلاقة والروابط العائلية بين الانسان وما يحيط به متخذا طابع التنفيذ المرئي لتوضيح ماهية تلك العلاقات بين بعضها بسياق فني مستحدث متأثرا بالمدرسة التعبيرية التجريدية».



وأشار السفير شلتوت إلى أن هذا المعرض هو الثاني للفنانة المصرية ياسمين الحاذق على ارض الكويت، كما كانت لديها العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها، وتتضح شمولية الفنانة ياسمين، حيث انها تجمع بين العديد من الخبرات الفنية، ويتجلى ذلك في قطع مجسمات النحت المشارك بجانب اللوحات الفنية، وان شخصية الفنانة تتضح في الاسلوب المميز الذي تناولت به انتاج اعمالها الفنية ليكون نسيجا فنيا مترابطا يحمل صفات الابتكار والابداع.



من جانبها، تحدثت الفنانة ياسمين الحاذق عن تجربتها الفنية في الكويت وما شاهدته من ثقافة فنية وفكرية على هذه الارض الطيبة، معربة عن سعادتها بتقديم المعرض بصفته الاول كبداية لسلسلة من المعارض التي تحمل نفس المفهوم الفني للموضوع التعبيري لها وهو الروابط العائلية.



كما تحدثت قائلة إن البيئة والطبيعة بالكويت وضوء الشمس الواضح بسطوعه قد ساعدت كثيرا في عملية الإنتاج والإبداع الفني، حيث ان الضوء من العوامل المهمة اثناء التنفيذ، كما اتاح لها الفرصة في التنوع في اختيار اللون المناسب لموضوعها الفني، ويتضح ذلك من خلال تغيير القالب اللوني الخاص بشخصيتها مما جعلها تقدم 54 لوحة فنية.



وأضافت أن مثل تلك المعارض تعد بوابة لنقل الخبرات والثقافات الفنية التي يستمتع بها الجمهور والمتذوقون للفنون.