أكدت وزارة التعليم العالي أهمية التوعية والإرشاد بآلية تقديم الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس قدرات طلبة الصف الـ12 القسم العلمي بجميع المناطق التعليمية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع سيتم عقد عدد من اللقاءات التنويرية لطلاب وطالبات الصف الـ12 في جميع المناطق التعليمية وبتنسيق مشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي ممثلة بالبعثات الخارجية والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.



وانطلقت اللقـــــاءات التنويرية ابتداء من امس الأربعاء من منطقة الفروانية التعليمية في مدرسة لبيد بن ربيعة بمنطقة عبدالله المبارك لطلبة الصف الثاني عشر في القسم العلمي، حيث تستمر لمدة أسبوعين لتشمل كافة طلبة المدارس الحكومية في جميع المناطق التعليمية، ويعقبها لقاءات تنويرية مشابهة لطلبة المدارس الخاصة، كما ستتم دعوة أولياء أمور طلبة الصف الثاني عشر علمي الراغبين في التقديم لخطتي البعثات الخارجية والداخلية بالتخصصات الهندسية والطبية يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 الجاري ـ لحضور اللقاء التنويري على مسرح وزارة التربية خلال فترتين من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء، ومن الساعة 6:30 الى الساعة 8:30 مساء لمن لديه أي استفسارات خاصة بالاختبار الوطني الموحد لقياس القدرات.