يعود «وظيفتي» معرض الكويت للوظائف خلال أكتوبر الجاري في نسخته الثانية لإلهام الشباب في سعيهم للعمل وتحديدا بالقطاع الخاص، حيث سيقام هذا الحدث في «الارينا كويت» في 360، بمشاركة أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، ويتزامن معه تنظيم أكثر من 60 ورشة عمل ودورات وحلقات نقاشية من مختصين بهذا المجال، بهدف مساعدة الجيل الحالي والقادم على الاستعداد بشكل أفضل لمستقبلهم الوظيفي وتوعيتهم للعمل بالقطاع الخاص وتوفير فرص عمل.



رؤية إستراتيجية



وجاء الهدف الاستراتيجي للمعرض انطلاقا من رؤية كويت جديدة وهي تشجيع المزيد من الكويتيين على بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص وزيادة الوعي بهذا التوجه وتوفير أكبر عدد من الفرص للشباب، مما يقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية.



نجاح مذهل



وفي نسخته الأولى، جذب المعرض الوطني للوظائف 20000 شاب وشابة كويتيين موهوبين وطموحين، حيث كانوا على موعد مع أكثر من 65 شركة رائدة، ونجاح الحدث بشكل مذهل أظهر الطلب الكبير ورغبة الشباب في البحث عن الفرص في القطاع الخاص.



والآن، في نسخته الثانية المقررة إقامتها من 19 إلى 21 أكتوبر، يستعد المعرض الوطني للوظائف لمستقبل أكبر وأكثر إشراقا، بتوقع وجود أكثر من 30000 شاب وشابة كويتيين، وسيستضيف الحدث أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، وستكون الشركات المشاركة من مختلف القطاعات ومنها الشركات المالية والرعاية الصحية واللوجستيات والتكنولوجيا والعقارات والتجزئة وصناعة النفط والغاز ومجال الأغذية والمشروبات والرياضة موجودة بحثا عن الخريجين الجدد والمحترفين ذوي الخبرة.



الجامعات الرائدة



واعترافا بأهمية التوجيه الأكاديمي، ستشارك أغلب الجامعات الرائدة بفاعلية، حيث ستقدم دعما لا غنى عنه لخريجيها في سعيهم للحصول على الوظيفة المناسبة، بالإضافة إلى طرح برامجها الدراسية ومدى ارتباط هذه التخصصات باحتياج سوق العمل حتى يتمكن الزوار من الطلبة والطالبات من معرفة اهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل.



تمكين الشباب



إذا كانت شركتكم تشارك في رؤية دعم شباب الكويت وتوجيههم نحو مسارات مهنية ناجحة في القطاع الخاص، ندعوكم لتكونوا جزءا من هذا الحدث المميز.



وينظم المعرض الوطني للوظائف من خلال فريق مميز ملتزم بتعزيز نمو الوظائف والفرص في الكويت، وتقديم فرص للشباب الطموح في الكويت للانخراط في القطاع الخاص، حيث يساهم هذا الفريق في إتاحة الفرصة للشركات للقيام بالمقابلات الفورية واختيار الأنسب أثناء وبعد المعرض.