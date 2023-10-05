بداح العنزي



أوصت لجنة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بالموافقة على اقتراح رئيس اللجنة ناصر الجدعان بإنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية. وقال الجدعان في اقتراحه: ما رأيناه من عبور مرتادي ممشى الرميثية من سكان منطقة سلوى من المواطنين والمقيمين وقطعهم للشارع العام أمام السيارات، ما يعرض حياتهم للخطر وحفاظا على أرواح مرتادي الممشى، مشيرا إلى ان المقترح تضمن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى قطعة 3 وممشى منطقة الرميثية قطعة 5 لتسهيل حركة مرتادي الممشى بالاتجاهين دون الحاجة لقطع الطريق العام. وأضاف ان اللجنة حفظت الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة في الكويت، وذلك بناء على طلب الوزارة، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية طلب وزارة التربية استغلال القسائم أرقام 51، 52، 53، 54، 60، 61، 62، 63 بمنطقة الجابرية قطعة 8 كمقر لمدرسة الجابرية الهندية بصفة مؤقتة، وذلك لتحديث الرد القانوني والفني والاستعجال برد وزارة التربية إدارة التعليم الخاص بشأن معرفة إذا كان هناك تخصيص مواقع للمدارس الخاصة داخل المناطق السكنية.



وذكر ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها كتاب وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن مدخل ومخرج منطقة الجابرية على طريق الملك فهد، وذلك لدعوة مقدمة الاقتراح.