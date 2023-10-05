في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة خيطان للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية بالإشراف والمتابعة المباشرة من قبل نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة خيطان إثر بلاغ بوجود مطعم مخالف في احدى مناطق السكن الخاص، وقد أسفرت عن قطع التيار عن العقار المخالف لأنظمة البلدية وتحرير محضر مخالفة استغلال العقار لغير الغرض المرخص له وتوجيه إنذار بناء غير مرخص وإنذار تعد مقام على أملاك الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية وزارة الكهرباء والماء. وأشار الكندري إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.