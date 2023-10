أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن حصول فريق مركز البيانات التابع لها على شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات «M&O Stamp of Approval» من قبل معهد Uptime العالمي، باعتباره منظمة استشارية تركز على تحسين البنية التحتية الحيوية للأعمال من خلال الابتكار والتعاون وشهادات الأداء المستقلة.



وفي بيان لها أشارت stc إلى أن شهادة M&O Stamp of Approval تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة في سبيل تقديم خدمات استثنائية ومتكاملة لعملائها، حيث أكملت الشركة عملية مراجعة وتدقيق شاملة، استوفت من خلالها المعايير والمتطلبات التي وضعها معهد Uptime للحصول على الشهادة. وأثبتت stc أن مراكز البيانات الخاصة بها تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة الاستفادة من اعتماد M&O Stamp of Approval للمشاركة في المناقصات الخاصة والحكومية.



ويتماشى الحصول على الشهادة أيضا مع مكانة stc الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت. وفي إطار التوسع والتطوير في مجال الخدمات الرقمية، تحرص الشركات على توفير مراكز بيانات تضمن وقت التشغيل الأمثل وتعزز معايير الأمان والكفاءة. ومن خلال شهادة Uptime، تعزز stc مكانتها كشريك جدير بالثقة في هذا العصر الرقمي سريع التطور. ويأتي ذلك استمرارا للمبادرات المتنوعة التي أطلقتها stc لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف أحجامها في متابعة استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها.



ويعد برنامج اعتماد الإدارة والتشغيل من Uptime بمنزلة شهادة مرموقة قائمة على تقييم شامل لممارسات التوظيف والتنظيم، وأنشطة الصيانة والعمليات، بالإضافة إلى الإدارة والتخطيط. ويساعد البرنامج مديري ومشغلي مراكز البيانات على تحقيق الاتساق وتقليل المخاطر وبناء ثقافة التحسين المستمر في مرافقهم الحيوية. يثبت الحصول على الشهادة لأصحاب المصلحة وشركات التأمين والإدارة أن مرافق مركز البيانات تتفوق في هذه الصناعة الحيوية والأساسية.



وبهذه المناسبة، تقدمت stc بالشكر إلى معهد Uptime على جهوده التعاونية وتقييمه لمراكز بيانات الشركة. وأكدت الشركة أيضا أن الشهادة ستكون بمنزلة دليل على التزام stc بالأهداف الرئيسية التي وضعتها من أجل تعزيز تجربة عملائها خلال رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. علاوة على ذلك، أكدت stc أن شهادة M&O Stamp of Approval الخاصة بمركز البيانات تتوافق مع رؤية الكويت 2035، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز المبادرات الحكومية والمساهمة في تنمية الاقتصاد.