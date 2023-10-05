تشارك هيئة أسواق المال، ممثلة للكويت للسنة الثالثة على التوالي، في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي التي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» خلال شهر أكتوبر من كل عام.



هذا، وقد سبق للهيئة المشاركة في هذه الفعاليات خلال العامين الأخيرين، بداية من عام 2021 بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، ثم بشكل مستقل في العام التالي 2022.



وتندرج مشاركة الهيئة في هذه الفعالية في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» ولجانها المختلفة ما يمكنها من متابعة أحدث المستجدات المتعلقة بمهامها، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.



ومن المنتظر لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي والتي تمتد خلال الفترة شهر أكتوبر أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بالقضايا التالية:



- «مرونة المستثمر»: التي تمنحه مقومات مواجهة الأحداث المفاجئة والظروف المتغيرة، خاصة بعد قيامه بتنويع استثماراته، ووضع إستراتيجيته الخاصة لإدارة المخاطر المحتملة.



- «الأصول الرقمية»: بهدف التوعية بمخاطر المنتجات الاستثمارية المتعلقة بتلك الأصول، بدءا بالتقلبات والأخبار المضللة، وانتهاء بما تتضمنه تعاملاتها من ممارسات احتيال مالي. تلك المخاطر التي قد تؤدي لاحتمالات الإفلاس والإعسار للمصدر أو الوسيط.



- «التمويل المستدام»: بهدف التعريف بأوجه التمويل المستدام البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المسؤول، وما يتيحه هذا التمويل من فرص استثمارية.



- «الحد من عمليات النصب والاحتيال»: بهدف التوعية بممارسات الاحتيال المالي، وأدوات الحد منها، لاسيما التأكد من حصول الجهات المروجة على التراخيص المطلوبة، وحماية المعلومات الشخصية.



- «أساسيات الاستثمار»: بهدف تعريف المستثمرين الحاليين والمستقبليين بأساسيات الاستثمار، ومقومات القرار الاستثماري الرشيد، وإدراك عوائد الاستثمار ومخاطره.



- «التكنولوجيا والتحول الرقمي»: بهدف التعريف بكيفية استخدام أدوات الاستثمار الرقمية، والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا حاليا في عالم الاستثمار، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على آلية اتخاذ القرار الاستثماري.



هذا، وتندرج مشاركة الهيئة في فعالية العام الحالي متضمنة بث رسائل توعوية تتناول الموضوعات آنفة الذكر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جهود خليجية تم الاتفاق بشأنها على صعيد هذه المشاركة. كما تتزامن مع حملة أخرى للهيئة تمتد على مدار شهر أكتوبر الحالي، كذلك تتناول موضوعي التمويل والتنمية المستدامين.