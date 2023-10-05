وقعت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، وإحدى شركات أجيليتي، مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصربية، شركة الطيران الرائدة في منطقة البلقان، لتشكيل مشروع تعاون مشترك لدعم خطط النمو الطموحة للناقل الوطني الصربي.



كجزء من خطة التعاون المشترك، ستقوم مينزيز بتقديم خدمات الركاب وخدمات مدرج الطائرات في مطار بلغراد نيكولا تيسلا (BEG) بدءا من فبراير 2024. فإن الاتفاقية التي تعتبر أكبر صفقة لمينزيز في الجزء الشرقي من أوروبا حتى الآن، ستشهد خلال عامها الأول قيام الفرق المحلية التابعة لمينزيز بإدارة عمليات الخدمات الأرضية لأكثر من 22000 رحلة طيران في أكبر وأكثر المطارات ازدحاما في صربيا.



وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة تتخذها الخطوط الجوية الصربية لتوسيع شبكتها إلى ما يقرب من 50% من حصة السوق في مطار نيكولا تيسلا، وذلك بعد نجاحها في تنمية شبكتها بإضافة 15 وجهة جديدة خلال العام 2022، وأيضا مع إضافة جديدة لـ 23 وجهة أخرى في عام 2023 بما فيها الولايات المتحدة والصين واليونان وإيطاليا وألمانيا وپولندا وغيرها الكثير، كما أنه من المقرر إطلاق خدمة جديدة بين بلغراد وبورتو في نوفمبر، لتضيف ثاني أكبر مدينة في البرتغال إلى شبكة وجهاتها.



وفي إطار تعليقه على الاتفاقية الجديدة، قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: سعداء للغاية لحصولنا على فرصة العمل مع الخطوط الجوية الصربية والتعاون معها لتحقيق المزيد من النمو المحلي والدولي. ومن الناحية الاستراتيجية، وبكوننا مقدم خدمات الطيران رقم 1 عالميا، وفي المنطقة، يعتبر هذا المشروع المشترك خطوة مهمة ومفصلية لمينزيز تدعم طموحاتنا للتوسع في منطقة البلقان ومساعدة أسواق الطيران الناشئة. وإننا نتطلع إلى تقديم خدمات طيران رائدة وعالية الجودة في منطقة البلقان مع الخطوط الجوية الصربية سريعة النمو، وزيادة حصتنا السوقية في مطار بلغراد.



بدوره، قال جيري ماريك، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الصربية: يسعدنا للغاية التعاون المرتقب مع مزود شهير لخدمات الطيران مثل مينزيز. لقد سجلت الخطوط الجوية الصربية خلال موسم صيف هذا العام نموا غير مسبوق، وفي الوقت نفسه واجهت بعض التحديات في مجال المناولة الأرضية، لذا أود تقديم اعتذاري مرة أخرى لجميع الركاب الذين تأثرت تجربتهم معنا جراء تلك الأسباب. ولقد كانت استجابتنا لذلك خلال نفس الموسم وفي وقت قياسي من خلال تعيين المزيد من الموظفين. وها نحن الآن نتخذ الخطوة التالية رغبة منا في تقديم الأفضل خلال العام 2024 لركابنا ومن خلال التعاون مع مزود خدمات عالمي موثوق لتحقيق المزيد من النمو للشركة.