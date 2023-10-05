تغيير مصادر الكربوهيدرات قد يساعد على منع زيادة الوزن

أظهرت دراسة جديدة في الولايات المتحدة أن تجنب زيادة الوزن في منتصف العمر لا يتطلب نظاما غذائيا صارما، فقد لاحظ الباحثون عند تحليل بيانات 137 ألف شخص شاركوا في الدراسة، زيادة أقل في الوزن لدى أولئك الذين يعتمدون في غذائهم على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات غير النشوية، ويستهلكون الحبوب المكررة والخضراوات النشوية، والمشروبات السكرية بكميات قليلة.



وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة والتغذية في جامعة هارفارد: إن جودة الكربوهيدرات في النظام الغذائي أهم من كميتها، مشيرا إلى أن السكر ليس هو العامل الوحيد في زيادة الوزن بل هناك عامل أكثر تأثيرا وهو النشاء الموجود في الأطعمة النشوية مثل الخبز الأبيض، والخضراوات النشوية مثل البازيلا والذرة والبطاطا. وأضاف ويليت أن هذه الدراسة بحثت في زيادة الوزن على المدى الطويل، وأظهرت أبحاث سابقة أن جودة الكربوهيدرات مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



كما وجدت الدراسة زيادة أقل في الوزن لدى الأشخاص الذين تجنبوا: الأطعمة المصنعة من الحبوب المكررة وخاصة منتجات الدقيق الأبيض والخضراوات النشوية والأرز الأبيض والمشروبات السكرية.



إذ تسبب هذه الأطعمة ارتفاع السكر في الدم، فعندما يأكل الشخص البطاطا يتم امتصاص النشاء بسرعة، مما يسبب ارتفاعا في نسبة السكر بالدم، يؤدي إلى إنتاج المزيد من الدهون وتخزينها، بالإضافة إلى أن العديد من الأطعمة النشوية فقير بالألياف. ونصح ويليت الناس بتناول المزيد من الفواكه الكاملة وتجنب عصير الفواكه لعدم غناه بالألياف، وتناول الخضراوات غير النشوية مثل السبانخ والبروكلي والجزر واللفت، والحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل ومعكرونة الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان، بالإضافة إلى الفشار والكينوا والشعير والفارو. ولفت ويليت إلى أن السكريات والنشويات في هذه الأطعمة تستغرق وقتا أطول لامتصاصها من قبل الجسم وتأثيرها على نسبة السكر في الدم أقل وبالتالي تؤدي إلى إنتاج وتخزين كميات أقل من الدهون.



المصدر: «NBC»