لماذا نستيقظ بصعوبة في الصباح منذ بداية الخريف وتحول الطقس؟

على الرغم من أننا مازلنا نحصل على نفس القدر من ساعات النوم التي كنا نحصل عليها في أشهر الصيف، فإن هناك شيئا ما في صباح الخريف يجعل استيقاظنا أصعب من العادة. ووفقا لخبيرة النوم ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة The Sleep Charity، ليزا أرتيس، فإن بيولوجيتنا تعمل ضدنا. وأوضحت: «في الخريف، يصبح الظلام أكثر قتامة في المساء، ما يعني إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) في وقت مبكر ويجعلنا نشعر بالنعاس». كما أنه يكون أكثر قتامة في الصباح ما يحافظ على مستويات الميلاتونين لدينا مرتفعة، ما يعني أننا نشعر بالنعاس طوال اليوم. وأضافت: «الضوء الطبيعي يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة ويشير إلى ساعة جسمك الداخلية بأن الوقت قد حان للاستيقاظ والتوقف عن إنتاج الميلاتونين». والميلاتونين هو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط نومك. ويتم إنتاج الهرمون من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم والاستيقاظ. ويتسبب الظلام في إنتاج الجسم للمزيد من الميلاتونين، ما يشير إلى أن الوقت قد حان للاستعداد للنوم. ومن ناحية أخرى، يقلل الضوء من إنتاج الميلاتونين ويرسل إشارات إلى الجسم ليبقى مستيقظا. وفي أشهر الشتاء، حيث تصبح الأيام أقصر والليالي أطول، قد يبدأ بعض الناس في إنتاج المزيد من الميلاتونين نتيجة لذلك. وهذا يمكن أن يجعلهم يشعرون بالنعاس في كثير من الأحيان ويجعل من الصعب عليهم النهوض من السرير في الصباح المظلم.



وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى أن إنتاج الميلاتونين في فصل الشتاء يمكن أن يكون مرتبطا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من مزاج منحط أو من علامات الاكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء. وإذا كنت تواجه صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، تقترح ليزا وضع المنبه بعيدا، وتشغيل الأضواء بعد وقت قصير من استيقاظك، والاستحمام بالماء البارد. وكل هذه الطرق يمكن أن تجعلنا نشعر بمزيد من اليقظة والمساعدة إذا شعرت أجسامنا بعدم التزامن مع الوقت من اليوم. ومن الناحية الغذائية، هناك أشياء يجب وضعها في الاعتبار أيضا.



المصدر: «مترو»