القاهرة - خديجة حمودة



تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم حتى 14 الجاري يوميا حتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، في تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.



ويتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحداث الأجهزة، حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانوني، وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهي النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح.



كما يقدم طالب الترشح شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبي الصادر عن من أحد المستشفيات المحددة وهي معهد ناصر أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.



كما يقدم طالب الترشح إيصالا يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.



وفي شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في 8 أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.



كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة.