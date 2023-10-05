مفرح الشمري

Mefrehs@



بعد 50 عاما، انطلقت أمس أولى حلقات البرنامج الإذاعي الشهير «أخبار جهينة» تلفزيونيا، وذلك على قناة العربي تزامنا مع بثه عبر أثير إذاعة البرنامج العام.



وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ومدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي في سعيهم لتطوير البرامج المميزة التي تبث في إذاعة الكويت مثل برنامج «أخبار جهينة» الذي يعتبر أطول برنامج إذاعي يومي يبث عبر أثير الإذاعة منذ عام 1973 حتى يومنا هذا، حتى أصبحت عبارة «وعند جهينة الخبر اليقين» محفورة في ذاكرة من يستمع لإذاعة الكويت منذ السبعينيات حتى اليوم.



هذه العبارة التي أطلقها الراحل أسامة المشيني والراحلة ناعسة الجندي اللذان كانا أول من قدما برنامج «أخبار جهينة» في إذاعة الكويت، وبعد سفر الراحل أسامة المشيني للولايات المتحدة أكمل مشوار هذا البرنامج الراحل أحمد سالم مع ناعسة الجندي حتى وفاة الأول عام 2012 لتسند مهمة تقديمه بعد ذلك إلى المذيع الراحل صادق الدبيس والمذيعة أماني الفقي اللذين بذلا قصارى جهدهما في المحافظة على صورة البرنامج، ولكن بعد وفاة صادق الدبيس اتجهت المذيعة أماني الفقي لإعداد البرنامج وتصدى لتقديمه المميزان د.بسام الجزاف والفنانة سماح ويتصدى لإخراجه دهام العنزي.



ويولي المسؤولون في وزارة الإعلام اهتماما كبيرا بهذا البرنامج الذي يسمعه القاصي والداني حتى اليوم، وذلك للمعلومات الثرية الموجودة فيه، والتي تذكر باللغة العربية الفصحى من الألف إلى الياء، وهذا الأمر لا نجده في الكثير من برامج إذاعة الكويت، فأصبح من أشهر برامج الإذاعة على مدى عقود كثيرة، حيث نتمنى ان تكون تجربته في البث التلفزيوني تحقق الهدف المرجو منه.