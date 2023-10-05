دمشق - هدى العبود



عبرت الفنانة فايا يونان عن سعادتها للعودة الى الغناء على مسرح دار الأوبرا بدمشق بعد غياب دام ثماني سنوات، وقالت: شاركت من خلال أغنيتين على مسرح دار الأوبرا بدمشق عام 2015، وهذا كان أول ظهور لي على مسرح الأوبرا، غنيت في ذلك اليوم بحب وشغف، لكن في ذلك الحفل لم يكن لي ألبوم غنائي خاص بي، واليوم التقيت جمهوري وأهلي في سورية في حفل خاص من أغنياتي، وأنا سعيدة جدا بهذه المناسبة.



وعن حفلها الذي أقامته خلال الفترة الماضية في تونس، صرحت فايا لـ «الأنباء»: حقيقة قدمت الأغاني التي طلبها الجمهور التونسي الذواق، ولعل من أبرزها «بيناتنا في بحر»، و«في الطريق إليك» و«يا ليته يعلم» و«يا قاتلي» و«غنى» و«كيفنا تنيتاتنا» و«صدى موالنا».



وردا على سؤال يتعلق بمشاركتها كبار الفنانين السوريين التمثيل، أجابت: إنها التجربة الأولى لي كفنانة ان أكون ممثلة ومغنية، وسأشارك فيها عظماء الدراما السورية، النجم العربي تيم حسن وبسام كوسا والمخرج الكبير سامر برقاوي من خلال مسلسل «تاج»، والذي سيعرض على شاشة رمضان المقبل، هم أساتذة كبار يشكلون مدرسة فنية متكاملة لتقديم فن سوري وعربي وعالمي راق، وأتشرف بخوض التجربة، ومتحمسة جدا، ولدي شوق كبير للعمل مع هذه النخبة من النجوم، وسأتعلم منهم الكثير.