Cat Person



يسلط العمل الضوء على المخاوف التي يمر بها الرجل والمرأة خلال فترة العلاقات العاطفية، حيث تتعرف «مارجوت» على رجل يكبرها سنا يدعى «روبرت»، وبمرور الوقت تكتشف أن شخصيته في الحقيقة تختلف كثيرا عن مواقع التواصل الاجتماعي.



الفيلم من إخراج وتأليف: سوزانا فوغل، بطولة: إيمليا جونز، نيكولاس براون، جيرالدين فيسواناثان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 12 الجاري.





Dumb Money



يحكي الفيلم عن القصة الحقيقية عن عمل مجموعة من المستثمرين الهواة ومستخدمي موقع «ريديت» معا لإسقاط واحد من أكبر صناديق حفظ الأموال في وول ستريت.



العمل من إخراج: كريغ جيليسبي، بطولة: بول دانو، سيباستيان ستان، سيث روجان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 12 الجاري.









The Exorcist: Believer



استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عرض عام 1973، تلجأ أم يائسة إلى اثنين من طاردي الأرواح الشريرة لإنقاذ ابنتها البالغة من العمر 12 عاما من المس الشيطاني الذي تعرضت له.



الفيلم من إخراج: ديفيد جوردون غرين، بطولة: آن دود إلين بورستين ليزلي أودوم جونيور، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 12 الجاري.





