أنتجت هوليوود ونظيراتها العالمية في السنوات التسع التي مرت بين «The Expendables 3» و«Expend4bles» بعض أفضل أفلام ومسلسلات الآكشن منذ ذروة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والتي يحتفي بها بارني روس (سيلفستر ستالون) وفريقه من المرتزقة المتمرسين مثل «John Wick»، و«Mad Max: Fury Road»، و«Wu Assassins»، على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك فإن نجم «Wu Assassins» إيكو نوايس لم يحصل في «Expend4bles» على أي شيء يقترب من القتال الدموي والرائع الذي تميز به مسلسل «نتفليكس» المكون من 10 حلقات.



يهدر الفيلم بشكل محبط عودة «بارني» وأصدقائه فيضع هذا الجزء الجديد من السلسلة فريق «The Expendables» في مهمة لوقف منظمة إرهابية يرأسها أويس (سوارتو راهمات)، والتي تقوم بتهريب رؤوس حربية نووية يمكن أن تبدأ حربا بين الولايات المتحدة وروسيا، وعلاوة على ذلك قد يكون هناك جاسوس في وسطهم، وقد يكون عدو «بارني» مجهول الهوية المعروف بالاسم الرمزي «Ocelot» هو من يحرك الخيوط وراء كل ذلك.



لايزال فريق «The Expendables» هو طاقم «بارني»، ولكن للمرة الأولى في السلسلة يكون ستالون بالمركز الثاني خلف جيسون ستاثام الذي يعود بدور «لي كريسماس»، حيث يتصدر ستاثام طاقم ممثلين ليسوا بالضبط جبابرة أفلام الأكشن من الأجزاء الثلاثة الأولى (دون التقليل من قدر كورتيس جاكسون، أو ميغان فوكس، أو آندي غارسيا).



يبدو الجزء الرابع «Expend4bles» اقل مستوى من الأجزاء السابقة للسلسلة، لدرجة أنه أخرجنا بالكامل من أجواء التجربة، وكأنه نسخة مزيفة، سواء من ناحية المؤثرات السيئة على الشاشة الخضراء أو العناصر التي يبدو أنه تم تصنيعها بميزانية رخيصة، وهذا قبل أن نصل إلى المؤثرات الخاصة التي تبدو إما غير مكتملة أو سيئة للغاية.



يتم تقديم الحوار الركيك والخالي من الإلهام بحماس فاتر، وغالبا ما يبدو الممثلون محرجين عند قول العبارات الخاصة بشخصياتهم، لدرجة أن أحد العناصر الجامدة في خلفية أحد المشاهد تقدم أداء أكثر حيوية من بعض الأسماء الكبيرة هنا، وفي كثير من الأحيان يتم تنفيذ الركلات واللكمات بشكل ضعيف، وعندما يتم تنفيذ أي شيء بشكل جيد ويمنح الجمهور أملا بأن الأمور ستتحسن، سرعان ما تتبدد هذه الآمال.



يمثل فيلم «Expend4bles» خيبة أمل كبيرة للجمهور، لاسيما أنه يفتقر إلى الحنين والكاريزما والسحر الذي جعل السلسلة جذابة في المقام الأول، ولعل الأسوأ من ذلك كله هو أن المهمة في هذا الجزء فاشلة ومملة.